Sarthak Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sarthak Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 619,9 Millionen INR – ein Plus von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sarthak Metals 480,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,37 INR gegenüber 3,01 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Sarthak Metals im vergangenen Geschäftsjahr 1,92 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sarthak Metals 1,78 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at