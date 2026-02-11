Sarthak Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sarthak Metals veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 INR, nach 0,920 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 477,3 Millionen INR gegenüber 440,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at