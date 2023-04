Sartorius-Aktie fällt tief: Umsatz und Gewinn gehen stärker zurück als erwartet

Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat im ersten Quartal 2023 einen stärkeren Rückgang bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet als am Markt erwartet.

Nachdem das coronabezogene Geschäft und ein Lagerbestandsaufbau bei Kunden in den Vorjahren das Wachstum verstärkten, setzte sich die Normalisierung der Nachfrage zu Jahresbeginn erwartungsgemäß fort. Die Jahresprognose bestätigte der im TecDAX und DAX notierte Konzern. Die Unsicherheiten aufgrund der globalen politischen und wirtschaftlichen Situation seien weiter hoch.

"Starke Nachfrageschwankungen stellen immer eine besondere Herausforderung dar, vor diesem Hintergrund sind wir mit dem Start in das Jahr 2023 zufrieden", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg laut der Mitteilung. "Im Rahmen unseres fokussierten Kostenmanagements haben wir die kurzfristigen Kapazitäten der aktuellen Nachfrage angepasst, und wir gehen weiter davon aus, dass die Normalisierungseffekte im zweiten Halbjahr keine wesentliche Rolle mehr spielen werden."

Der Konzernumsatz ging im Zeitraum Januar bis März um 11,9 Prozent auf 903 Millionen Euro zurück. Darin enthalten ist ein Wachstumsbeitrag aus Akquisitionen von rund 1 Prozentpunkt. Ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts lag der Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) sank um 22,1 Prozent auf 272 Millionen Euro. Daraus ergab sich eine operative EBITDA-Marge von 30,1 Prozent nach 34,1 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Den Konzerngewinn steigerte Sartorius erreichte 116 Millionen Euro, nach 167 Millionen im Vorjahreszeitraum. Je Vorzugsaktie verdiente Sartorius 1,70 Euro, nach 2,45 Euro. Der Auftragseingang lag mit 765 Millionen Euro um fast ein Drittel unter dem Vorjahresquartal.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 1,06 Milliarden Euro, einem bereinigten EBITDA von 354 Millionen Euro und einem Nettogewinn von 168 Millionen Euro gerechnet.

Im laufenden Jahr erwartet die Sartorius AG weiterhin ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich, ohne Corona-Geschäft soll das Wachstum im oberen einstelligen Bereich liegen. Die operative EBITDA-Marge soll in etwa das Vorjahresniveau erreichen.

Sartorius-Aktien fallen - 'Erstes Quartal viel schlechter als gedacht'

Sartorius hat am Donnerstag die Anleger mit einem schwachen ersten Quartal in die Flucht geschlagen. Im XETRA-Handel verlieren die im DAX notierten Vorzugsaktien des Labor- und Pharmaausrüsters zeitweise 9,79 Prozent auf 348,50 Euro. Damit waren die 2023 verbuchten Gewinne komplett dahin. Bereits seit Anfang Februar liefen die Titel schwach. Im etwas tiefer stehenden Dax waren sie am Donnerstag der mit Abstand größte Verlierer.

Sartorius habe bei allen Kennziffern die Erwartungen erheblich verfehlt, sagte ein Händler. Der währungsbereinigt um fast ein Drittel eingebrochene Auftragseingang sei schockierend. Analysten hätten ja schon ein schwächeres erstes Quartal auf der Rechnung gehabt, so der Börsianer, aber nicht in diesem Ausmaß.

Sartorius war im ersten Jahresviertel deutlich hinter seinen Vorjahreswerten geblieben. Weil die Kunden ihre Lagerbestände abbauten und das Coronageschäft mittlerweile kaum noch einen Beitrag leistet, ging der Umsatz zurück. Zudem sorgten höhere Kosten für eine schwächere Profitabilität.

Der überraschend schwache Jahresauftakt und der unerwartet träge Auftragseingang der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) sorgten für Unsicherheit für den Geschäftsverlauf im Jahr 2023, schrieb Analyst Richard Vosser von JPMorgan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Daran ändere auch die Bestätigung der Jahresziele durch das Unternehmen nichts.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)