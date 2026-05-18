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18.05.2026 11:38:09
Sartorius-Aktie gesucht: US-Investor kauft sich wohl bei Großaktionär Bio-Rad ein
Elliott ist dem Bericht zufolge auch ein bedeutender Investor bei Sartorius. An dem deutschen Labor- und Pharmazulieferer ist Bio-Rad Laboratories strategisch beteiligt, an den im MDAX notierten Vorzugsaktien halten die Amerikaner derzeit rund 28 Prozent. Bei den Stammaktien kommen sie auf rund 38 Prozent.
Bio-Rad hält damit an Sartorius auf Basis der Schlusskurse vom Freitag Anteile von insgesamt gut 4,1 Milliarden Euro (rund 4,8 Milliarden US-Dollar). Das US-Unternehmen selbst ist an der Börse gerade mal etwa 6,7 Milliarden US-Dollar wert. Elliott vertrete die Ansicht, dass Sartorius ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit starken Wachstumsaussichten sei, berichtet die Zeitung weiter.
Mit welcher Höhe Elliott genau an Bio-Rad beteiligt ist und welche konkreten Pläne der Investor mit dem Unternehmen hat, hat die Zeitung nicht in Erfahrung gebracht. Die Aussichten auf eine Trendwende bei Bio-Rad und der Wert der Sartorius-Sartorius allein könnten das Unternehmen aber für potenzielle Käufer attraktiv machen, hieß es weiter.
Via XETRA klettert die Sartorius-Aktie zeitweise um 4,15 Prozent auf 213,40 Euro.
/mne/stw/nas
NEW YORK (dpa-AFX)
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