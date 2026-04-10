Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Analysteneinschätzung
|
10.04.2026 11:17:00
Sartorius-Aktie höher: Experte sieht weiteres Potenzial und bestätigt 'Overweight'
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit erneut starken Ergebnissen. Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum dürfte die Aussagen vom Kapitalmarkttag bestätigen. In Verbindung mit unveränderten Jahreszielen dürfte Sartorius so das Anlegervertrauen weiter stärken, schrieb Vosser am Donnerstagabend. Auf XETRA legt die Aktie zeitweise um 1,17 Prozent zu auf 217,10 Euro.
/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMT
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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