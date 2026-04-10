Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Analysteneinschätzung 10.04.2026 11:17:00

Sartorius-Aktie höher: Experte sieht weiteres Potenzial und bestätigt 'Overweight'

Sartorius-Aktie höher: Experte sieht weiteres Potenzial und bestätigt 'Overweight'

Ein Analyst bestätigt seine optimistische Einschätzung für die Sartorius-Aktie.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit erneut starken Ergebnissen. Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum dürfte die Aussagen vom Kapitalmarkttag bestätigen. In Verbindung mit unveränderten Jahreszielen dürfte Sartorius so das Anlegervertrauen weiter stärken, schrieb Vosser am Donnerstagabend. Auf XETRA legt die Aktie zeitweise um 1,17 Prozent zu auf 217,10 Euro.

/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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