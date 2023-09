Sartorius-Aktie im Minus: Jefferies verpasst Sartorius "Hold"-Rating

Der Abbau der - nach Abebben von Corona vollen - Lagerbestände im Bioprocessing-Markt dürfte im dritten Quartal weitgehend zum Abschluss kommen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er setzt aber beim Aufbau neuer Bestände vor allem auf die Tochter Sartorius Stedim Biotech . In den Papieren von Sartorius selbst hält er die Laborsparte (LPS) für überbewertet.

Jefferies startet Sartorius Stedim Biotech mit "Buy"

Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Sartorius Stedim Biotech beim Kursziel von 310 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Abbau der - nach Abebben von Corona vollen - Lagerbestände im Bioprocessing-Markt dürfte im dritten Quartal weitgehend zum Abschluss kommen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er setzt aber beim Aufbau neuer Bestände vor allem auf die Tochter Sartorius Stedim Biotech. Sartorius-Papiere stuft er mit "Hold" ein.

Die Sartorius-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent auf 359,30 Euro. Sartorius Stedim Biotech-Papiere gewinnen an der EURONEXT in Paris derweil 0,23 Prozent auf 260,10 Euro.

