Sartorius-Aktie im Minus: Neues Kompetenzzentrum wird in Freiburg errichtet

Der Laborausrüster und Life-Science-Konzern Sartorius investiert in Freiburg.

Wie das DAX -Unternehmen mitteilte, baut er dort für rund 140 Millionen Euro ein Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Produktion qualitätskritischer Materialien für den Zell- und Gentherapiemarkt. Die Fertigstellung des Gebäudes sei für 2025 geplant, die Produktion soll 2026 aufgenommen werden. Die Zahl der Mitarbeiter am Standort Freiburg könne von 90 auf bis zu 190 steigen.

Sartorius hatte 2021 die Mehrheit an der an der Universitätsklinik Freiburg gegründeten Cellgenix GmbH mit rund 80 Mitarbeitern und Sitz in Freiburg übernommen und angekündigt, den Standort deutlich auszubauen.

Via XETRA verliert die Sartorius-Vorzugsaktie zeitweise 2,31 Prozent auf 329,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)