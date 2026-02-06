Sartorius vz. Aktie

Geschäftsjahr 2025 06.02.2026 16:11:40

Sartorius-Aktie in Rot: Hauptversammlung soll konstante Dividende beschließen

Sartorius-Aktie in Rot: Hauptversammlung soll konstante Dividende beschließen

Sartorius will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende auf Vorjahresniveau zahlen.

Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmaausrüsters erklärte, er habe der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 26. März eine stabile Dividende von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Damit würde die Ausschüttungssumme 50,8 Millionen Euro betragen. Die Dividende wird am 31. März ausgezahlt.

Die Sartorius-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,16 Prozent tiefer bei 239,00 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

05.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG St. 186,20 -1,06% Sartorius AG St.
Sartorius AG Vz. 239,20 -0,17% Sartorius AG Vz.

