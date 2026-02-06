Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Geschäftsjahr 2025
|
06.02.2026 16:11:40
Sartorius-Aktie in Rot: Hauptversammlung soll konstante Dividende beschließen
Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmaausrüsters erklärte, er habe der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 26. März eine stabile Dividende von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Damit würde die Ausschüttungssumme 50,8 Millionen Euro betragen. Die Dividende wird am 31. März ausgezahlt.
Die Sartorius-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,16 Prozent tiefer bei 239,00 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG St.
|186,20
|-1,06%
|Sartorius AG Vz.
|239,20
|-0,17%
