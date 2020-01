Sartorius-Aktie klettert: Sehr optimistische Studie gibt Rally von Sartorius Schub

Eine positive Kehrtwende der Experten der Bank of America hat Sartorius am Montag auf neue Höhen getrieben.

Die Papiere des Pharma- und Laborzulieferers kletterten in der Spitze um 4,7 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch von 210,40 Euro. Seit der kleinen Zwischenkorrektur gewannen sie damit in einer Woche gut 11 Prozent. Zuletzt legten die Aktien am Montag noch um gut zwei Prozent zu.

Der bislang mit einem "Underperform"-Votum skeptische Bank of America-Experte Andrew Wood hat die Papiere in einer aktuellen Studie mit einem Kursziel von 237 Euro zum Kauf empfohlen. Sartorius habe das attraktivste Geschäft der ganzen Branche, erklärte Wood. Die Markterwartungen für den Bereich Bioprocess Solutions erschienen für die kommenden Jahre viel zu niedrig. Zusätzliches Potenzial sieht er durch Zukäufe.

