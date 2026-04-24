Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Vorzeitig verlängert
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24.04.2026 11:50:00
Sartorius-Aktie reagiert positiv: CFO Florian Funck im Amt bestätigt
Der promivierte Betriebswert Funck ist seit dem 1. April 2024 CFO des MDAX-Konzerns. Davor war er mehr als zwanzig Jahre für den Haniel-Konzern tätig, zuletzt von 2011 bis 2023 als Finanzvorstand. Sartorius hatte bei der Bestellung keine Angaben zu deren Dauer gemacht.
Die Sartorius-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent höher bei 215,30 Euro.
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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