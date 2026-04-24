Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Vorzeitig verlängert 24.04.2026 11:50:00

Sartorius-Aktie reagiert positiv: CFO Florian Funck im Amt bestätigt

Sartorius-Aktie reagiert positiv: CFO Florian Funck im Amt bestätigt

Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius hat die Bestellung von Finanzvorstand Florian Funck vorzeitig bis zum 31. März 2032 verlängert.

Der promivierte Betriebswert Funck ist seit dem 1. April 2024 CFO des MDAX-Konzerns. Davor war er mehr als zwanzig Jahre für den Haniel-Konzern tätig, zuletzt von 2011 bis 2023 als Finanzvorstand. Sartorius hatte bei der Bestellung keine Angaben zu deren Dauer gemacht.

Die Sartorius-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent höher bei 215,30 Euro.

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So viel Gewinn hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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