Sartorius-Aktie: Sartorius-Tochter Stedim Biotech plant milliardenschwere Kapitalerhöhung

Die französische Tochter des Laborausrüsters Sartorius, Sartorius Stedim Biotech (SBB), will ihr Kapital um rund 1,2 Milliarden Euro erhöhen. Details nannte das Unternehmen zunächst nicht.

FRANKFURT (Dow Jones)-- Der Göttinger Mutterkonzern teilte mit, er werde sich an der Kapitalerhöhung beteiligen und ein Drittel der Emission zeichnen. Auf Basis der angestrebten Emission entspräche dies SSB-Aktien im Wert von rund 400 Millionen Euro. Die Kapitalerhöhung bei Stedim Biotech war seit der Übernahme des französischen Biotech-Unternehmens Polyplus für 2,4 Milliarden Euro im März vergangenen Jahres vom Markt erwartet worden.

Zunächst will die Sartorius AG Vorzugsaktien aus dem Eigenbestand des Konzerns im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platzieren. Die Vorzugsaktien sollen Investoren ab sofort im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten werden, teilte der DAX-Konzern mit. Mit dem Nettoerlös will Sartorius die Entschuldung beschleunigen und die strategische Flexibilität des Unternehmens insgesamt stärken.

Die endgültige Anzahl der zu verkaufenden Vorzugsaktien, der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoerlös werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich spätestens mit Aufnahme des Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse am oder um den 7. Februar 2024 festgelegt und bekannt gegeben. Sartorius hat sich zu einer Lock-up-Periode von 90 Tagen verpflichtet, d.h. der Konzern wird während dieser Zeit unter anderem keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente veräußern und keine Kapitalerhöhung durchführen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2024 12:52 ET (17:52 GMT)