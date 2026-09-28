Sartorius Stedim Biotech Aktie
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
|Positive Analyse
|
28.09.2026 12:45:00
Sartorius-Aktie stärker: Analysten vor Quartalsergebnis optimistisch
Der Sartorius-Kurs blieb mit 266,10 Euro dran am Hoch seit Februar 2025, das am vergangenen Freitag bei 270 Euro erreicht wurde.
Charlie Haywood von der Bank of America wies am Montag in einem Ausblick auf die am 22. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal darauf hin, dass der Analystenkonsens den Einfluss von Zollrückerstattungen wohl nicht sauber berücksichtigt habe. Auf bereinigter Basis glaubt er an ein solides Quartal.
JPMorgan-Analyst Richard Vosser geht davon aus, dass neben Sartorius auch Stedim im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen wird. Das Wachstum im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien und Ausrüstungen sollte laut Vosser ausreichen, um generell für Zuversicht zu sorgen.
/tih/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
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|218,20
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