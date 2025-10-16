Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Zuversichtliche Prognosen
|
16.10.2025 07:49:39
Sartorius-Aktie: Starkes Q3 lässt Pharmazulieferer zuversichtlicher werden
Zudem wurde das Ziel für die operative Marge präzisiert. Der Erlös soll im laufenden Jahr auf Konzernebene rund 7 Prozent zulegen, wie der vor kurzem aus dem DAX in den MDAX abgestiegene Konzern am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Das neue Ziel liegt im oberen Bereich der bisher in Aussicht gestellten Spanne. Bislang hatte Sartorius mit einem Anstieg um rund 6 Prozent mit einem Prognosekorridor von etwa plus und minus zwei Prozentpunkten gerechnet. Bei der Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) geht Sartorius im laufenden Jahr jetzt von etwas mehr als 29,5 Prozent aus. Bislang hatte das Unternehmen einen Wert von rund 29 bis 30 Prozent angepeilt.
/zb/stk
GÖTTINGEN (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
