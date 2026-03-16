Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Zelltherapien im Fokus
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16.03.2026 15:05:00
Sartorius-Aktie wenig verändert: Markteinführung neuer Plattform Eveo für 2027 angekündigt
"Zelltherapien eröffnen völlig neue medizinische Möglichkeiten. Aktuell sind sie aber nur für einen kleinen Teil der Patienten weltweit zugänglich, weil ihre Herstellung komplex, aufwändig und kostspielig ist", sagte Sartorius-Vorstand René Faber laut der Mitteilung. Das neue System kombiniere Reagenzien, Produktions-Equipment, Software und Tests zur Qualitätskontrolle. Kunden könnten ihre Produktionskapazitäten steigern, die Kosten pro Dosis deutlich senken und die Zeit bis zur Behandlung des Patienten erheblich verkürzen.
Die Eveo-Plattform sei bereits in einem Pilotprojekt mit dem Auftragsentwickler und -fertiger für Zelltherapien, Elevatebio, in der Praxis erfolgreich getestet worden. Die Eveo-Plattform kann der Mitteilung zufolge ab September 2026 bestellt werden. Die ersten Auslieferungen sollen 2027 erfolgen.
Die Sartorius-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 209,40 Euro.
DJG/sha/mgo
DOW JONES
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