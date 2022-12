Sartorius beteiligt sich mit 10% an neuem Kooperationspartner Bico

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Life-Science-Konzern Sartorius hat eine Technologie- sowie Vertriebs- und Marketingkooperation mit der schwedische Bico Group vereinbart. Im Zuge dessen beteiligt sich der DAX- und TecDAX-Konzern nach eigenen Angaben zudem mit rund 10 Prozent an dem Anbieter von Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für Bioprinting-, Biosciences- und Bioautomation-Anwendungen.

Dazu zeichnet Sartorius eine direkte Aktienemission, die 10 Prozent der ausstehenden Bico-Aktien vor der Transaktion entspricht, zu einem Preis von 76,00 Schwedischen Kronen pro Aktie beziehungsweise insgesamt etwa 487 Millionen Kronen oder umgerechnet rund 45 Millionen Euro. Zusammen mit der bereits bestehenden Bico-Beteiligung wird sich der Gesamtanteil von Sartorius nach Abschluss der Transaktion den weiteren Angaben zufolge auf etwa 10,1 Prozent der Aktien und 8,5 Prozent der Stimmrechte belaufen.

Die beiden Unternehmen wollen künftig bei Forschung und Entwicklung in den Bereichen 3D-Zell-Drucktechnologien sowie digitale Lösungen für Arbeitsabläufe in der Zelllinienentwicklung zusammenarbeiten. Darüber hinaus soll Sartorius Vertriebspartner für Bico-Produkte in der Region Asien-Pazifik werden.

