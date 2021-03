Sartorius erhöht Prognose für 2021

Der Auftragseingang in den ersten zehn Wochen sei "sehr stark", teilte das Unternehmen mit. Auch für den weiteren Jahresverlauf sei mit einer hohen Nachfrage zu rechnen.

Für den Konzern werde nun ein Umsatzwachstum von rund 35 Prozent (bisher 19 bis 25 Prozent) sowie eine operative EBITDA-Marge von etwa 32 Prozent (bisher etwa 30,5 Prozent) erwartet. Der Großteil des zusätzlich erwarteten Geschäfts stehe in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie: So würden Produkte der Sparte Bioprocess Solutions insbesondere bei der Produktion von Impfstoffen eingesetzt und bestimmte Produkte der Sparte Lab Products & Services für Tests auf das Coronavirus benötigt, so Sartorius.

Die im Januar aktualisierten Mittelfristziele bis 2025 seien von der Anpassung der Prognose unberührt. Sartorius werde über das erste Quartal wie geplant am 21. April berichten.

FRANKFURT (Dow Jones)