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17.03.2026 07:41:38

Sartorius gibt sich neue Mittelfristiziele ab 2027

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) sieht sich in den kommenden Jahren weiter im Aufwind. So sollen Kernkompetenzen gestärkt, zukünftige Geschäftsfelder gezielt ausgebaut und die eigene Effizienz gesteigert werden, "um auch zukünftig besser abzuschneiden als der Markt", sagte der seit Juli 2025 amtierende Konzernchef Michael Grosse laut Mitteilung vom Dienstag im Vorfeld des Kapitalmarkttages in Göttingen. Dazu legt er neue Mittelfristziele für die Jahre ab 2027 auf.

Das Management des Dax-Konzerns strebt demnach an, die relevanten Märkte jährlich um etwa 100 bis 200 Basispunkte zu übertreffen. Auf Konzernebene peile Sartorius damit ein organisches Umsatzwachstum von 8 bis 11 Prozent pro Jahr an. Beide Sparten sollen hierzu beitragen, wobei das Bioprozessgeschäft stärker wachsen soll als das Laborgeschäft. Zugleich will Sartorius seine Profitabilität weiter steigern. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) des Konzerns soll jährlich um rund 0,50 bis 0,75 Prozentpunkte zulegen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr war die Marge auf 29,7 Prozent gestiegen.

Wesentliche Treiber der künftigen Entwicklung sieht das Unternehmen den jetzigen Angaben zufolge vor allem in Skaleneffekten und in einem steigenden Umsatzanteil der margenstarken Verbrauchsmaterialien, aber auch in Optimierungen des täglichen Geschäfts./tav/nas

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