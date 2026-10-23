Sartorius hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sartorius hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius 1,07 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 985,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at