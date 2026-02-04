Sartorius öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sartorius hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,08 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius einen Umsatz von 967,3 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sartorius mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at