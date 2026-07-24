Sartorius: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sartorius hat am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 911,8 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 884,3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at