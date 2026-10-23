Sartorius: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sartorius hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,07 Milliarden USD im Vergleich zu 985,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at