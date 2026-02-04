Sartorius: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sartorius hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 967,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3,99 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at