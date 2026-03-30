Sartorius Stedim Biotech Aktie

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

Hochstufung 30.03.2026 09:46:00

Sartorius Stedim-Aktie: Goldman Sachs hebt auf 'Buy' - Zinsen drücken Kursziel

Sartorius Stedim Biotech bietet laut Goldman Sachs trotz gesenktem Kursziel deutliches Erholungspotenzial.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 235 auf 214 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kurszielsenkung sei eine Reaktion auf die gestiegenen Marktzinsen, schrieb James Quigley am Montag. Das Erholungspotenzial der Sartorius-Tochter sei allerdings deutlich. Die bisherige Kursentwicklung im laufenden Jahr bestrafe die Franzosen für KI-Sorgen in der Life-Science-Branche, die sie eigentlich wenig beträfen. Quigley sieht insgesamt eine gute Einstiegschance.

Im Pariser Handel zeigt sich die Aktie am Montag zeitweise 1,42 Prozent fester bei 167,35 Euro.

/ag/gl

NEW YORK (dpa-AFX)

07:58 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
18.03.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
18.03.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
