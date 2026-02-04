Sartorius Stedim Biotech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sartorius Stedim Biotech hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,470 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Sartorius Stedim Biotech im vergangenen Quartal 772,2 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius Stedim Biotech 751,3 Millionen EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,73 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,97 Milliarden EUR, während im Vorjahr 2,78 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 4,35 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,98 Milliarden EUR, befunden.

