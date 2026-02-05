|
05.02.2026 06:31:28
Sartorius Stedim Biotech Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sartorius Stedim Biotech Un stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius Stedim Biotech Un 898,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 801,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 USD. Im Vorjahr waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 3,35 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.