Sartorius Stedim Biotech Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sartorius Stedim Biotech Un stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius Stedim Biotech Un 898,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 801,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 USD. Im Vorjahr waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,35 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at