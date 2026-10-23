Sartorius stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sartorius hat am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,630 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 926,3 Millionen EUR gegenüber 843,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at