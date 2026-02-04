Sartorius verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sartorius hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 927,6 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 906,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Sartorius ein EPS von 1,21 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,38 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,54 Milliarden EUR ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,92 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 3,54 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at