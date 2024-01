Sartorius vz-Analyse: So bewertet UBS AG die Sartorius vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius nach Quartalszahlen von 346 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Pharma- und Laborausrüsters seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründete er mit seinem gestiegenen Vertrauen in eine Erholung des Bioprocess-Geschäfts./edh/ajx





Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Sartorius vz-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:41 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 329,50 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 7,74 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25 447 Sartorius vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 verlor die Aktie um 1,1 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Sartorius vz wird am 18.04.2024 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 00:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 00:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.