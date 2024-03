Sartorius vz-Analyse: So bewertet UBS AG die Sartorius vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Konzernchef Joachim Kreuzberg habe sich zuversichtlich gezeigt, dass sich die Auftragslage im Jahr 2024 allmählich erholen und die Margen mittelfristig steigen dürften, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Manager des Pharma- und Laborausrüsters volles Vertrauen in die mittelfristige Branchennachfrage.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Sartorius vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Sartorius vz-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:05 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 358,60 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1,00 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 7,5 Prozent. Voraussichtlich am 18.04.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 22:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 22:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.