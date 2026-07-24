Sartorius vz hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sartorius vz hat am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,470 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 911,8 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 884,3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at