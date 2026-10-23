Sartorius vz: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sartorius vz hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 0,630 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 926,3 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 843,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at