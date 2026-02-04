Sartorius vz veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sartorius vz äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,130 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 927,6 Millionen EUR im Vergleich zu 906,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,78 EUR gegenüber 1,22 EUR je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,54 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,38 Milliarden EUR im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 4,92 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 3,54 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at