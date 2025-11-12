Sarveshwar Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sarveshwar Foods lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,07 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sarveshwar Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,35 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,71 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at