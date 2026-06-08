Sarveshwar Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sarveshwar Foods hat am 05.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3,83 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,290 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Sarveshwar Foods ein EPS von 0,270 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,54 Prozent auf 13,46 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at