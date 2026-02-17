Sarveshwar Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sarveshwar Foods präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sarveshwar Foods 3,27 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at