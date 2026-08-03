Sarveshwar Foods stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sarveshwar Foods hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresquartal hatte Sarveshwar Foods ebenfalls ein EPS von 0,070 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,81 Prozent auf 3,58 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at