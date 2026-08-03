|
03.08.2026 06:31:29
Sarveshwar Foods stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sarveshwar Foods hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresquartal hatte Sarveshwar Foods ebenfalls ein EPS von 0,070 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,81 Prozent auf 3,58 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!