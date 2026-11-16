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16.11.2026 06:31:29
Sarveshwar Foods stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sarveshwar Foods hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,070 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Umsatzseitig wurden 3,56 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sarveshwar Foods 3,35 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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