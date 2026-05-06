SAS AB Aktie
WKN DE: A1C0DX / ISIN: SE0003366871
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06.05.2026 07:40:00
SAS: AI Navigator soll KI-Nutzung in Firmen ordnen
Mit einer neuen Plattform für AI Governance will SAS helfen, mehr Ordnung in die betriebliche KI-Nutzung zu bringen und Schatten-IT vorzubeugen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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