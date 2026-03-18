SAS AB Aktie
WKN DE: A1C0DX / ISIN: SE0003366871
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18.03.2026 12:34:00
SAS: Scandinavian Airlines streicht wegen hoher Spritpreise wohl 1000 Flüge im April
Die stark gestiegenen Kraftstoffpreise schlagen auf den Luftverkehr durch. Die skandinavische Fluggesellschaft SAS plant laut einer Wirtschaftszeitung kräftige Einschnitte im Flugplan, Tickets könnten teurer werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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