Sasa Polyester Sanayi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sasa Polyester Sanayi hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 TRY. Im Vorjahresquartal waren -0,240 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,53 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 68,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sasa Polyester Sanayi einen Umsatz von 12,80 Milliarden TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at