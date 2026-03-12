Sasa Polyester Sanayi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sasa Polyester Sanayi präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Sasa Polyester Sanayi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,560 TRY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 14,44 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sasa Polyester Sanayi 12,99 Milliarden TRY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,500 TRY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,960 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,34 Prozent auf 53,12 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,58 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at