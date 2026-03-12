|
12.03.2026 06:31:29
Sasa Polyester Sanayi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sasa Polyester Sanayi präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Sasa Polyester Sanayi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,560 TRY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 14,44 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sasa Polyester Sanayi 12,99 Milliarden TRY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,500 TRY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,960 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,34 Prozent auf 53,12 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,58 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.