Sasa Polyester Sanayi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sasa Polyester Sanayi hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 78,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,14 Milliarden TRY, während im Vorjahreszeitraum 9,05 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at