Sasatoku Printing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sasatoku Printing präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 3,09 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sasatoku Printing -3,170 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Sasatoku Printing mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,13 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at