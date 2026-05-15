Sasatoku Printing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sasatoku Printing hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 15,40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sasatoku Printing 13,54 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,90 Prozent zurück. Hier wurden 3,19 Milliarden JPY gegenüber 3,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at