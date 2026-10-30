Sasken Communication Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sasken Communication Technologies hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,14 INR gegenüber 6,44 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3,21 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sasken Communication Technologies 2,55 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at