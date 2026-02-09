|
Sasken Communication Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sasken Communication Technologies präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 5,12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sasken Communication Technologies 6,00 INR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,50 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,45 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
