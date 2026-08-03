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03.08.2026 06:31:29
Sasken Communication Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sasken Communication Technologies stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,24 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 3,39 Milliarden INR gegenüber 2,74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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