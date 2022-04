Sasol: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sasol präsentierte in der am 25.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 48,51 Prozent zurück. Hier wurden 43,89 Milliarden ZAR gegenüber 85,24 Milliarden ZAR im Vorjahreszeitraum generiert.

