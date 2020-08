Sat.1 startet am 12. Oktober Quizshows mit Moschner und Gätjen

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Sat.1 startet am 12. Oktober seine neue Quizshow-Offensive am Vorabend mit den beiden Moderatoren Ruth Moschner und Steven Gätjen. Das teilte der Sender der Deutschen-Presse Agentur mit. Um 18 Uhr beginnt demnach die Show "Buchstaben Battle" mit Moschner, in dem zwei Teams - darunter Prominente - versuchen, innerhalb kürzester Zeit Lösungsworte zu finden. Im Finale geht es um bis zu 10 000 Euro. Direkt im Anschluss um 19 Uhr geht Gätjen mit "5 Gold Rings" auf Sendung. In der Show wird ein großer LED-Boden zu einer interaktiven Spielfläche. Insgesamt können bis zu 25 000 Euro erspielt werden. Die beiden Quizshows laufen montags bis freitags./idt/DP/eas