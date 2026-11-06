Sat Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sat Industries stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,27 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sat Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,50 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at